Ночью в Приморском районе вспыхнул частный дом

Перед началом пожара очевидцы слышали взрыв.

В ночь на 22 июля в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар. На Поклонногорской улице, 37, воспламенился одноэтажный частный дом с мансардой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 00:17. Очевидцы рассказали, что перед началом пожара слышали взрыв. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит кровля жилого здания, а также первый этаж на площади 30 квадратных метров.

С огнем боролись 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали спустя четыре часа после поступления сообщения о пожаре. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в пожаре на Гаванской погибла 85-летняя женщина.

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