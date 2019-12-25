В пожаре на Гаванской погибла 85-летняя женщина

С вышележащих этажей спасено 30 человек.

В ночь на 20 июля в Петербурге произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Гаванская, 55 поступило в 01:16. В девятиэтажном жилом доме горела однокомнатная квартира на 5-ом этаже по всей площади 40 квадратных метров.

С вышележащих этажей спасено 30 человек, в 04:21 пожар ликвидирован. В квартире нашли тело 85-летней женщины.

Ночью на Биржевом переулке тушили баню в гостиничном комплексе.

Фото: Piter.TV