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Ночью на Биржевом переулке тушили баню в гостиничном комплексе
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

Ночью на Биржевом переулке тушили баню в гостиничном комплексе

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В результате пожара эвакуировали восемь человек.

В ночь на 20 июля в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного диспетчера в 23:54. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на территории гостиничного комплекса на  Биржевом переулке воспламенилась баня.

Около 02:00 огонь был потушен. В результате пожара эвакуировали восемь человек. Помощь медиков им не потребовалась.

Ранее мы писали, что на Новомалиновской дороге горел ангар, где производят мусорные пакеты.

Фото: Piter.TV

Теги: баня, огонь, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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