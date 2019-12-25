Ночью на Биржевом переулке тушили баню в гостиничном комплексе

В ночь на 20 июля в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного диспетчера в 23:54. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на территории гостиничного комплекса на Биржевом переулке воспламенилась баня.
Около 02:00 огонь был потушен. В результате пожара эвакуировали восемь человек. Помощь медиков им не потребовалась.
Ранее мы писали, что на Новомалиновской дороге горел ангар, где производят мусорные пакеты.
Фото: Piter.TV
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