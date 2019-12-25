На Новомалиновской дороге горел ангар, где производят мусорные пакеты

Пожар потушили за полчаса.

Днем 17 июля в Красногвардейском районе Петербурга загорелся металлический ангар, накрытый брезентом. Пожар удалось потушить быстро, обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 6 по Новомалиновской дороге поступила в 13:17. На месте пожарные увидели, что в ангаре высотой 12 метров горит брезент на площади 10 квадратных метров. В 13:42 пожар удалось потушить.

До прибытия спасателей из помещения, где занимаются производством и хранением мусорных пакетов, самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Ранее мы писали, что в доме на Стародеревенской улице выгорела квартира.

Фото: Piter.TV