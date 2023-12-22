"Двушку" на Типанова тушили 15 спасателей

В Московском районе сегодня, 22 января, произошел пожар. На улице Типанова в доме № 29 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:05. В доме обгорела обстановка на площади 1,5 "квадрата".
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 27 минут. Эвакуация жильцов не проводилась.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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