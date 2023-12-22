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"Двушку" на Типанова тушили 15 спасателей
Сегодня, 8:36
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"Двушку" на Типанова тушили 15 спасателей

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В доме обгорела обстановка на площади 1,5 "квадрата".

В Московском районе сегодня, 22 января, произошел пожар. На улице Типанова в доме № 29 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:05. В доме обгорела обстановка на площади 1,5 "квадрата".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 27 минут. Эвакуация жильцов не проводилась.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Школьной улице девочка отравилась антидепрессантами.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, спасатели, улица типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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