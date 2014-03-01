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В Петербурге произошел пожар на территории комплекса "Олимпийские надежды"
Сегодня, 16:35
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В Петербурге произошел пожар на территории комплекса "Олимпийские надежды"

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Информация о пострадавших не поступала.

В Приморском районе Петербурга произошел пожар на территории комплекса "Олимпийские надежды". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 13:17. Позже выяснилось, что загорелись две отдельно стоящие бытовки (6x2 метра) на площади 24 квадратных метра. Помещения предназначены для хранения хоккейной формы. На момент пожара в бытовках никого не было. 

В 13:41 пожар ликвидировали. С огнем боролись 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее мы писали, что на подстанции "Пискаревка" произошел пожар.

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: олимпийские надежды, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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