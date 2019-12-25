На Светлановском проспекте 35-летний петербуржец пострадал при пожаре в квартире

Житель дома с отравлением поступил в больницу.

Сегодня, 27 июня, в Калининском районе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадал 35-летний мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Из окна дома № 72 по Светлановскому проспекту в 6 утра прохожие увидели дым и позвонили в службу спасения. На место пожара приехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание к 07:05.

Выяснилось, что в квартире площадью 50 квадратных метров горела обстановка на кухне в два "квадрата". В задымленном помещении пожарные обнаружили мужчину без сознания. Его госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Гатчине сгорел человек во время пожара.

Фото: Piter.tv