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На Светлановском проспекте 35-летний петербуржец пострадал при пожаре в квартире
Сегодня, 12:17
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На Светлановском проспекте 35-летний петербуржец пострадал при пожаре в квартире

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Житель дома с отравлением поступил в больницу.

Сегодня, 27 июня, в Калининском районе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадал 35-летний мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Из окна дома № 72 по Светлановскому проспекту в 6 утра прохожие увидели дым и позвонили в службу спасения. На место пожара приехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание к 07:05. 

Выяснилось, что в квартире площадью 50 квадратных метров горела обстановка на кухне в два "квадрата". В задымленном помещении пожарные обнаружили мужчину без сознания. Его госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Гатчине сгорел человек во время пожара. 

Фото: Piter.tv

Теги: калининский район, пожар, светлановский проспект
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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