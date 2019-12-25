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При пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов
Сегодня, 8:33
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При пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов

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На кухне площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка.

В Невском районе вечером 23 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 12к2, поступила на пульт спасателей вчера в 22:41. На кухне площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка. С огнем справились к 22:57. 

Из опасной зоны эвакуировали 12 человек, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что историческое здание Обуховской больницы горело на набережной Фонтанки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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