При пожаре в квартире на Солидарности эвакуировали 12 жильцов

На кухне площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка.

В Невском районе вечером 23 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 12к2, поступила на пульт спасателей вчера в 22:41. На кухне площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка. С огнем справились к 22:57.

Из опасной зоны эвакуировали 12 человек, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

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Фото: Piter.TV