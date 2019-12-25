Историческое здание Обуховской больницы горит на набережной Фонтанки

Обуховская больница является одной из первых городских клиник в России и одной из старейших медицинских учреждений Петербурга.

Утром в понедельник, 24 февраля, в здании Обуховской больницы, которое закрыто на ремонт, произошло возгорание, сообщили свидетели происшествия в соцестях.

Судя по фото с места происшествия, дым валит из окна верхнего этажа строения, расположенного на набережной Фонтанки, дом 108. Пожарные машины перекрыли проезд для автотранспорта на данном участке — их насчитывается не менее четырёх. Водители начали сообщать о перекрытии дороги около 6:45 утра.

На данный момент площадь пожара остаётся неизвестной, информация о пострадавших официально не поступала.

Обуховская больница является одной из первых городских клиник в России и одной из старейших медицинских учреждений Петербурга. Больница и долгауз (приют для душевнобольных) были открыты на набережной Фонтанки в 1779 году. Через пять лет там же появилась новая городская больница. Название "Обуховская" больница получила благодаря своему расположению рядом с Обуховским проспектом (ныне являющийся частью Московского проспекта). Основное здание, обращённое фасадом к Фонтанке, было возведено в период с 1782 по 1784 годы. Изначально оно имело два этажа, однако впоследствии неоднократно подвергалось реконструкции, последняя из которых произошла в 1950-х годах.

Ранее мы сообщили о том, что в двух квартирах на улице Добровольцев случился пожар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Кобин-Кузьмин), "Яндекс.Карты"