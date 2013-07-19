Из горящей квартиры на Софийской улице эвакуировали двух людей

Утром 22 апреля в жилом доме на Софийской улице произошел пожар. Ему присвоили номер 1БИС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание произошло в доме №32/3 по Софийской улице. По предварительной информации от источника Piter.TV, в огне оказалась двухкомнатная квартира на третьем этаже. Пламя охватило комнату и коридор. Из помещения эвакуировали женщину и мужчину, они пострадали и ожидают прибытия медиков.
В ликвидации пожара участвуют 11 единиц техники и 48 спасателей.
Накануне на истфаке СПбГУ горела раздевалка для персонала.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV
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