  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре в "трешке" на Софийской пострадали два человека
Сегодня, 8:14
27
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в "трешке" на Софийской пострадали два человека

0 0

В комнате площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2 "квадратах".

Во Фрунзенском районе ночью 30 октября произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Софийской улице, 55, поступила спасателям в 01:57. 

В комнате площадью 16 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". Потушили огонь в 02:23. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в больницу. 

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: неизвестные подожгли ночной приют во Фрунзенском районе Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии