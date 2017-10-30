При пожаре в "трешке" на Софийской пострадали два человека

В комнате площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка на 2 "квадратах".

Во Фрунзенском районе ночью 30 октября произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Софийской улице, 55, поступила спасателям в 01:57.

В комнате площадью 16 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". Потушили огонь в 02:23. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в больницу.

К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: неизвестные подожгли ночной приют во Фрунзенском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV