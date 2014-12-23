  1. Главная
Во время пожара во Фрунзенском районе погибла женщина
Сегодня, 8:59
В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 0,5 "квадрата".

Во Фрунзенском районе 24 августа случился пожар, который унес жизнь человека. По информации ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о возгорании на Софийской улице, 35к5, поступили на пульт спасателей в 17:31. 

В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 0,5 "квадрата". Огонь потушили до прибытия пожарных. В результате погибла женщина. Все обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ночью 25 августа при пожаре на Туристской улице скончался мужчина. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу (носит иллюстративный характер) 

