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Видео: на Софийской тушили помещение для дворника

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В момент возгорания в помещении никого не было.

Спасатели потушили пожар в подсобке жилого дома на Софийской улице, 38/2 4-го октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Огонь охватил 9 квадратных метров. К 10 часам пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. 

По информации источника Piter.TV, пожар произошел в помещении для дворника. Спасатели провели проветривание дымососом и проверили, нет ли возгорания на этажах. 

Ранее пожар произошел в ангаре в Адмиралтейском районе. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: подсобка, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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