Видео: на Софийской тушили помещение для дворника

В момент возгорания в помещении никого не было.

Спасатели потушили пожар в подсобке жилого дома на Софийской улице, 38/2 4-го октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь охватил 9 квадратных метров. К 10 часам пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

По информации источника Piter.TV, пожар произошел в помещении для дворника. Спасатели провели проветривание дымососом и проверили, нет ли возгорания на этажах.

Ранее пожар произошел в ангаре в Адмиралтейском районе.

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