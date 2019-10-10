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На Софийской разгорелся пустой ангар

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Вспыхнул утеплитель на кровле помещения.

На Софийской улице, 8 корпус 5 очевидцы заметили возгорание возле торгового центра. Прибывшая на место задымления МЧС установила, что разгорелся утеплитель на кровле ангара. 

В пустом одноэтажном помещении размером 80х50 м на момент горения кровли никого не было. Пострадавших, передает пресс-служба МЧС, нет, а огонь локализировали пожарные службы. Однако причины воспламенения утеплителя еще не установили.

Ранее Piter.TV писал, что сотрудника ДПС отправили в колонию на три года за взятку.

Видео: Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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