В пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, который закончился для петербуржца госпитализацией. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе главного управления МЧС 2 октября.
На Сиреневом бульваре в доме № 2, корпус 1, в трехкомнатной квартире пламя распространилось по обстановке площадью 5 "квадратов". Информация о возгорании поступила в службу спасения около 12:30 дня. С огнем прибыли бороться 13 сотрудников МЧС. Спустя 30 минут огонь ликвидировали.
При пожаре пострадал мужчина. Его отправили в больницу.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в акватории Финского залива горит катер.
Фото: Piter.tv
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