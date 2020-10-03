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В пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина
Сегодня, 14:18
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В пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина

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С огнем боролись 13 спасателей. Пламя тушили около 30 минут.

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, который закончился для петербуржца госпитализацией. Об этом Piter.tv  сообщили в пресс-службе главного управления МЧС 2 октября.

На Сиреневом бульваре в доме № 2, корпус 1, в трехкомнатной квартире пламя распространилось по обстановке площадью 5 "квадратов". Информация о возгорании поступила в службу спасения около 12:30 дня. С огнем прибыли бороться 13 сотрудников МЧС. Спустя 30 минут огонь ликвидировали. 

При пожаре пострадал мужчина. Его отправили в больницу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в акватории Финского залива горит катер.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, огонь, пожар на сиреневом бульваре, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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