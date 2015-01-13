В акватории Финского залива горит катер

Имеется информация о двух пострадавших. Их достали из воды и передали медикам.

Сегодня, 2 октября, вблизи яхт-клуба "Балтиец" пламя охватило катер. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Огонь на катере ликвидировать не удалось из-за отсутствия на судне средств тушения. Буксировать катер к причалу опасно, поскольку баки с бензином могут взорваться.

Известно, что в катере находились два человека. Испугавшись за свои жизни, они спрыгнули в воду. Спасатели вытащили их из Финского залива и передали работникам "скорой помощи". У пострадавших диагностировали ожоги. На данный момент решается вопрос с ликвидацией возгорания.

Как сообщают на портале "78.ru", судно не имеет никакого отношения к яхт-клубу "Балтиец".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД сгорел самосвал с землей.

Фото: Красносельский район Спб/ Новости нашего района