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В акватории Финского залива горит катер
Сегодня, 12:37
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В акватории Финского залива горит катер

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Имеется информация о двух пострадавших. Их достали из воды и передали медикам.

Сегодня, 2 октября, вблизи яхт-клуба "Балтиец" пламя охватило катер. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Огонь на катере ликвидировать не удалось из-за отсутствия на судне средств тушения. Буксировать катер к причалу опасно, поскольку баки с бензином могут взорваться. 

Известно, что в катере находились два человека. Испугавшись за свои жизни, они спрыгнули в воду. Спасатели вытащили их из Финского залива и передали работникам "скорой помощи". У пострадавших диагностировали ожоги. На данный момент решается вопрос с ликвидацией возгорания. 

Как сообщают на портале "78.ru", судно не имеет никакого отношения к яхт-клубу "Балтиец". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД сгорел самосвал с землей.

Фото: Красносельский район Спб/ Новости нашего района

Теги: водный транспорт, горит катер, пострадавшие, финский залив, яхт-клуб балтиец
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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