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На КАД сгорел самосвал с землей
Сегодня, 10:00
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На КАД сгорел самосвал с землей

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В результате случившегося никто не пострадал. Кабина автомобиля полностью выгорела.

Накануне, 1 октября, во Всеволожском районе произошел пожар на КАД. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 2 октября.

На 25-м километре дороги около 19:19 часов загорелся самосвал Shacman, груженый землей. Выяснилось, что пламя полностью охватило кабину автомобиля. 

Огонь локализовали к 19:34. В результате случившегося никто не пострадал. 

На данный момент выясняется причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv

 

Теги: кад пожар, самосвал горит, транспорт
Категории: Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Происшествия,

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