На КАД сгорел самосвал с землей

Накануне, 1 октября, во Всеволожском районе произошел пожар на КАД. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 2 октября.
На 25-м километре дороги около 19:19 часов загорелся самосвал Shacman, груженый землей. Выяснилось, что пламя полностью охватило кабину автомобиля.
Огонь локализовали к 19:34. В результате случившегося никто не пострадал.
На данный момент выясняется причина пожара. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.
Фото: Piter.tv
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