На КАД сгорел самосвал с землей

В результате случившегося никто не пострадал. Кабина автомобиля полностью выгорела.

Накануне, 1 октября, во Всеволожском районе произошел пожар на КАД. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 2 октября.

На 25-м километре дороги около 19:19 часов загорелся самосвал Shacman, груженый землей. Выяснилось, что пламя полностью охватило кабину автомобиля.

Огонь локализовали к 19:34. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент выясняется причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар.

Фото: Piter.tv