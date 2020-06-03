Ночью в ресторане на Виленском переулке произошел пожар

Тушить огонь отправились 25 сотрудников пожарной службы.

Ночью, 2 октября, в Центральном районе Петербурга загорелся ресторан. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в службу спасения около 00:45. Пламя вспыхнуло в ресторане "Итали" на Виленском переулке, 15. С пожаром отправились бороться 25 сотрудников МЧС.

Прибыв по адресу, пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в трубе вытяжки. Пламя потушили в 1:09. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании.

Фото: Piter.tv