На проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании

Утром 1-го октября на проспекте Александровской фермы во Фрунзенском районе произошел пожар в складском здании. Его тушили по повышенному уровню опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №29А поступило в 09:29. Огонь охватил 20 "квадратов" в здании площадью 450 кв. метров. Пожару присвоили номер 1БИС, однако через 15 минут снизили до первого.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Piter.TV рассказывал о пожаре на Мурманском шоссе. На границе Петербурга и Ленобласти сгорел приют для домашних животных.
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