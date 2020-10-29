На проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании

На данный момент огонь локализован.

Утром 1-го октября на проспекте Александровской фермы во Фрунзенском районе произошел пожар в складском здании. Его тушили по повышенному уровню опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №29А поступило в 09:29. Огонь охватил 20 "квадратов" в здании площадью 450 кв. метров. Пожару присвоили номер 1БИС, однако через 15 минут снизили до первого.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV рассказывал о пожаре на Мурманском шоссе. На границе Петербурга и Ленобласти сгорел приют для домашних животных.

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