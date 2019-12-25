В ресторане на Невском проспекте горела кухня

Ночью в заведении происходило тление в вытяжке.

Сегодня ночью, 27 августа, в центре Петербурга произошел пожар. В ресторане на Невском проспекте, 90-92, полыхала вытяжка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1:17. По вызову прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

В ресторане на кухне площадью 15 квадратных метров происходило тление в вытяжке на двух погонных метрах. Пресс-служба ГУ МЧС по городу

В 2:21 возгорание было ликвидировано. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга горел подвал жилого дома.

Фото: Piter.tv