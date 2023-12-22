На Школьной улице в двухэтажном доме утром произошел пожар

В бойлерной пламя охватило квадратный метр.

Сегодня утром, 27 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Школьной улице, 6, вспыхнуло пламя в бойлерной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:27. Огонь распространился по площади один квадратный метр. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Огнеборцы потушили пламя за 17 минут. В 08:44 пожар ликвидировали.



По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv