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На Школьной улице в двухэтажном доме утром произошел пожар
Сегодня, 9:25
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На Школьной улице в двухэтажном доме утром произошел пожар

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В бойлерной пламя охватило квадратный метр.

Сегодня утром, 27 февраля, в Красносельском районе произошел пожар. На Школьной улице, 6, вспыхнуло пламя в бойлерной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:27. Огонь распространился по площади один квадратный метр. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Огнеборцы потушили пламя за 17 минут. В 08:44 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что труп мужчины в скрюченном состоянии найден в Кингисеппе.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в доме, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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