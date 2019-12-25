На улице Шаврова ночью полыхала кровля дома

Пламя тушили 20 спасателей.

На улице Шаврова ночью горело одноэтажное общественное здание. Об этом сообщили в в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 2:02. Выяснилось, что в доме № 26, корпус 2, пламя распространилось по кровле. Огонь охватил 40 "квадратов".



К 03:30 спасатели в составе 20 человек на четырех спецмашинах ликвидировали возгорание. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.tv

