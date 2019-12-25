  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Шаврова ночью полыхала кровля дома
Сегодня, 8:12
84
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Шаврова ночью полыхала кровля дома

0 0

Пламя тушили 20 спасателей.

На улице Шаврова ночью горело одноэтажное общественное здание. Об этом сообщили в  в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 2:02. Выяснилось, что в доме № 26, корпус 2, пламя распространилось по кровле. Огонь охватил 40 "квадратов". 

К 03:30  спасатели в составе 20 человек на четырех спецмашинах ликвидировали возгорание. На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на полигоне взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времён войны.

Фото: Piter.tv
 

Теги: горела кровля, мчс, пожар в здании, спасатели, улица шаврова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии