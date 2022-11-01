В Ленобласти на полигоне взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времён войны

Взрывотехники за прошлую неделю обследовали несколько десятков подозрительных предметов, в том числе боеприпасов времён ВОВ, которые были в разных районах Петербурга и области.

Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области за прошлую неделю обследовали несколько десятков подозрительных предметов, в том числе боеприпасов времён ВОВ, которые были в разных районах Петербурга и области. После этого на полигоне найденные боеприпасы были уничтожены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

В деревне Низино Ломоносовского района взрывотехники ОМОН обследовали 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны, который был обнаружен на участке частного жилого дома.

На территории СНТ "Статор-2" в Гатчинском районе росгвардейцы осмотрели ржавую ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом, также времен войны.

В поселке Ропша Ломоносовского района на одном из участков взрывотехники ОМОН обследовали и изъяли с места артиллерийский снаряд калибра 75 мм времён войны в состоянии сильной коррозии.

Сотрудники Росгвардии вывезли все боеприпасы на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, и уничтожили.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО