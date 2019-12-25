Житель квартиры на Савушкина погиб, спасаясь от пожара

Труп мужчины нашли в парадной, горящая квартира располагалась на 14 этаже.

В первом часу ночи в субботу, 7 ноября, в петербургское МЧС сообщили о пожаре в доме №137 корпус 1 по улице Савушкина. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, огнем оказалась охвачена однокомнатная квартира на 14 этаже. В помещении горела обстановка в туалете на площади 3 квадратных метра.

Известно, что с горящего этажа эвакуировали женщину, а в парадной дома обнаружили труп 46-летнего мужчины, жившего в горящей квартире. Полицейские установили, что мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул с перехода лестничной клетки 14 этажа. Это случилось еще до прибытия пожарных, покинутая жильцом квартира осталась открытой.

Пожар потушили спустя полчаса силами 14 огнеборцев и 4 единиц техники. Проверка верхних этажей не выявила горений.

Ранее мы писали, что грузовой поезд насмерть сбил женщину на 46 километре станции Гатчина-Варшавская.

Фото: Piter.TV