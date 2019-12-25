Грузовой поезд насмерть сбил женщину на 46 километре станции Гатчина-Варшавская

Полиция устанавливает личность погибшей.

Во вторник, 20 октября, на 46-м километре станции Гатчина-Варшавская грузовой поезд сбил женщину. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, несчастье случилось около двух часов ночи.

Как выяснилось, погибшей была женщина 30-35 лет на вид, при себе она не имела документов. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства случившегося и личность погибшей, поэтому просит граждан, знающих что-либо о произошедшем, обратиться в дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ранее мы рассказывали, что за три дня в Петербурге сбили 16 пешеходов.

Фото: Piter.TV