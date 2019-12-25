За три дня в Петербурге сбили 16 пешеходов

Среди них три ребенка.

За последние несколько дней в Петербурге и Ленобласти участились случаи аварий с участием пешеходов. По сообщению пресс-службы УГИБДД, в ДТП пострадало 16 человек, включая троих детей.

На проспекте Наставников у дома №45 произошло смертельное столкновение: водитель "Рено" проехал на "красный" свет и сбил 91-летнию женщину на пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей и пешеходов быть внимательными. Представителям старшего поколения рекомендуют не торопиться, переходя дорогу. Если вы увидели, что пожилой человек неверно оценил дорожную ситуацию, помогите ему перейти проезжую часть.

Ранее мы писали, что виновника смертельного ДТП с автобусами на Савушкина осудили.

Фото: Piter.TV