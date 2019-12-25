Виновника смертельного ДТП с автобусами на Савушкина осудили

Мужчина получил условный срок.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что Приморский суд города огласил приговор в отношении петербуржца, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения и и эксплуатации транспортных средств, сообщили в пресс-службе судов.

В декабре 2019 года водитель "Пежо" остановился на перекрестке Туристской улицы и улицы Савушкина и начал движение на "красный" сигнал светофора из-за чего столкнулся с "Хендай Солярисом". Из-за аварии машину "Соляриса" отбросило на стоящий автобус, который, в свою очередь, въехал на стоящий перед ним второй автобус. В результате ДТП пассажир "Соляриса" скончался на месте, а остальные участники столкновения получили травмы.

Виновный раскаялся и полностью признал вину, а также выплатил потерпевшим деньги и оказал помощь.

Мужчину осудили на два года условно с испытательным сроком два года, а также на 2,5 года лишили права водить автомобиль.

Ранее мы писали, что суд отменил решение о заключении под стражу тещи Энди Картрайта.

Фото: Piter.TV