Пожар на складе в Приморском районе тушили 50 спасателей

С огнем боролись около часа. О пострадавших не сообщается.

Днем 6 апреля на территории складов в Приморском районе произошел пожар. В огне оказались 40 кв.метров площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в 12 часов на улице Репищева в доме №14. Ранг пожара повысили до №1-БИС. Горела обстановка в помещении на первом этаже размером 12 на 100 метров. В 13:08 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. С огнем боролись 14 единиц техники и 49 сотрудников МЧС.

По данным онлайн-карт, на территории расположены складские помещения АО "Фортуна".

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Кудрово. Очевидцы происшествия пишут о том, что он мог пройти из-за электросамоката, который заряжался.

Фото: 2gis.ru