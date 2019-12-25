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Двух человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Кудрово
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib

Двух человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Кудрово

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Из-за пожара два этажа оказались заблокированы.

Утром в 12-этажном доме в Кудрово произошел пожар. В общей сложности было спасено 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №4/4 на Столичной улице поступило 6 апреля в седьмом часу утра. В огне оказалась обстановка в квартире на площади 10 кв. метров. Возгорание произошло на 10-м этаже. 10 и 11 этажи оказались заблокированы. 

Пожар ликвидировали в 07:34. По предварительной информации пресс-службы правительства региона, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина угнал у предпринимателя "Газель" и попал на ней в аварию. Злоумышленник наехал на бордюр. 

Фото: vk.com/kudrovolife / Даша Дерябина, Telegram / "Админка Ленобласти"

Теги: кудрово, пожар
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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