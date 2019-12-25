Двух человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Кудрово

Из-за пожара два этажа оказались заблокированы.

Утром в 12-этажном доме в Кудрово произошел пожар. В общей сложности было спасено 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №4/4 на Столичной улице поступило 6 апреля в седьмом часу утра. В огне оказалась обстановка в квартире на площади 10 кв. метров. Возгорание произошло на 10-м этаже. 10 и 11 этажи оказались заблокированы.

Пожар ликвидировали в 07:34. По предварительной информации пресс-службы правительства региона, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге мужчина угнал у предпринимателя "Газель" и попал на ней в аварию. Злоумышленник наехал на бордюр.

Фото: vk.com/kudrovolife / Даша Дерябина, Telegram / "Админка Ленобласти"