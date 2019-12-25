В Петербурге мужчина угнал у предпринимателя "Газель" и попал на ней в аварию

В отношении угонщика составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 5 апреля в полицию Петербурга через номер "112" обратился предприниматель 1982 года рождения и заявил об угоне автомобиля ГАЗ-278808 стоимостью 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, машина белого цвета 2011 года выпуска была припаркована возле дома №31/2 на Пискаревском проспекте. Неизвестный угнал ее в период с около 13:50 5 апреля.

Угонщика удалось задержать по "горячим следам". Им оказался 27-летний молодой человек. На краденной "Газели" он попал в аварию (наехал на бордюр).

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

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