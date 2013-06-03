Неизвестный вынес из трёшки на улице Литовская валюту, рубли и украшения

Добычей злоумышленника стали около 800 тысяч рублей.

В воскресенье, 4 апреля, в полицию Петербурга через службу "112" поступило сообщение от девушки 1994 года рождения. Она заявила об ограблении своей квартире на Литовской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, неизвестный проник в ее трехкомнатную квартиру на третьем этаже 5-этажки в период с 10 до 14:20 4 апреля. Преступник унес с собой 300 тысяч рублей, 500 долларов США и ювелирные изделия на сумму 400 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные ограбили квартиру и убили сожителя хозяйки жилья.

Фото: Piter.TV