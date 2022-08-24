Пожар на проспекте Ударников тушили 15 спасателей

В ночь на среду, 24 августа, в Красногвардейском районе произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании на проспекте Ударников, 17, корпус 1, поступила диспетчеру в 03:49. Выяснилось, что в пятикомнатной квартире вспыхнула обстановка площадью 17 "квадратов".
Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем более часа. В 05:05 пожар ликвидировали.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Устанавливается причина случившегося.
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