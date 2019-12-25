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На Васильевском острове житель попросил полицейских арестовать летучую мышь
Сегодня, 8:23
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На Васильевском острове житель попросил полицейских арестовать летучую мышь

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Мужчина пожаловался, что животное залетело к нему в квартиру и ведет себя агрессивно.

Накануне, 23 августа, в полицию обратился житель Василеостровского района. Он попросил правоохранителей арестовать летучую мышь, которая залетела к нему в квартиру и устроила в ней бардак. Об этом сообщили  в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам мужчины, гость вел себя агрессивно. Поэтому горожанин попросил приехать наряды полиции. Добавим, что инцидент произошел  в квартире дома № 6 на Вилькицком бульваре.

Бэтмэн в опасности.

Автор группы "Дорожный инспектор"

Стражи порядка долго искали летучую мышь, но не нашли. Вероятно, она улетела.

В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей, среди которых ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан.

Ранее на Piter.tv мы рассказывали, как себя нужно вести при встрече с летучей мышью. Животное является переносчиком инфекций. 

Фото: pexels

Теги: васильевский остров, полиция, попросил арестовать животное
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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