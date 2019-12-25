На Васильевском острове житель попросил полицейских арестовать летучую мышь

Мужчина пожаловался, что животное залетело к нему в квартиру и ведет себя агрессивно.

Накануне, 23 августа, в полицию обратился житель Василеостровского района. Он попросил правоохранителей арестовать летучую мышь, которая залетела к нему в квартиру и устроила в ней бардак. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам мужчины, гость вел себя агрессивно. Поэтому горожанин попросил приехать наряды полиции. Добавим, что инцидент произошел в квартире дома № 6 на Вилькицком бульваре.

Бэтмэн в опасности. Автор группы "Дорожный инспектор"

Стражи порядка долго искали летучую мышь, но не нашли. Вероятно, она улетела.

В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей, среди которых ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан.

Ранее на Piter.tv мы рассказывали, как себя нужно вести при встрече с летучей мышью. Животное является переносчиком инфекций.

Фото: pexels