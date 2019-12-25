В Петербурге и Ленобласти проснулись летучие мыши

В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей, среди которых ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан.

В Петербурге и Ленинградской области проснулись летучие мыши. Они вышли из спячки, в которой обычно проводят 6-8 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Животные активны только в теплое время года. Они не имеют гнезд и селятся в повреждённых деревьях, могут облюбовать заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку.

Специалисты напоминают, что при встрече с летучей мышью нельзя пугать животное, брать в руки или кормить. Если животное залетело в дом, нужно надеть плотные перчатки, дождаться, когда оно успокоится и накрыть полотенцем. После этого летучую мышь нужно выпустить на улицу.

Если летучая мышь укусила вас, то рану нужно обработать антисептиком и обратиться к врачу, так как эти животные являются переносчиками различных заболеваний.

В Петербурге можно встретить минимум семь видов летучих мышей, среди которых ночница Брандта, усатая ночница, прудовая и водяная ночницы, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса, двухцветный кожан.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с медведем.

Фото: pexels