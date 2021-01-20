В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с медведем

По словам специалистов, медведь редко расценивает человека как добычу и обычно его избегает.

В Ленобласти участилось количество встреч человека с медведем. В связи с этим в СЗМУ Росприроднадзора рассказали, что делать при встрече с косолапым.

По словам специалистов, медведь редко расценивает человека как добычу и обычно его избегает. А вот оставляя остатки пищи на улице, люди провоцируют животных.

Первое и самое важное правило – необходимо содержать придомовую территорию в чистоте. Росприроднадзор

Однако если встреча состоялась, то по возможности нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. В противном случае медведь может почувствовать угрозу и начнет защищаться.

Если медведь не встает на дыбы, не рычит, то нужно просто спокойно уйти в сторону, но не поворачиваться к нему спиной и не бежать. Если животное начало фырчать и рычать, то нужно пошуметь чем-нибудь.

Недавно фотоловушка в Ленобласти запечатлела огромного медведя.

Фото: pexels