В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с медведем

В Ленобласти участилось количество встреч человека с медведем. В связи с этим в СЗМУ Росприроднадзора рассказали, что делать при встрече с косолапым.
По словам специалистов, медведь редко расценивает человека как добычу и обычно его избегает. А вот оставляя остатки пищи на улице, люди провоцируют животных.
Первое и самое важное правило – необходимо содержать придомовую территорию в чистоте.
Росприроднадзор
Однако если встреча состоялась, то по возможности нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. В противном случае медведь может почувствовать угрозу и начнет защищаться.
Если медведь не встает на дыбы, не рычит, то нужно просто спокойно уйти в сторону, но не поворачиваться к нему спиной и не бежать. Если животное начало фырчать и рычать, то нужно пошуметь чем-нибудь.
Недавно фотоловушка в Ленобласти запечатлела огромного медведя.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все