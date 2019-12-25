Фотоловушка в Ленобласти запечатлела огромного медведя

На снимках медведь позирует в полный рост.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале поделился снимками огромного бурого медведя. Дикое животное запечатлела фотоловушка, установленная во Всеволожском районе.

На снимках медведь позирует в полный рост.

В начале июня у медведей начался брачный период. В этот период самцы метят территорию: оставляют следы когтей на деревьях и надламывают зубами ветки. Так они создают "поисковую тропу", по запаху которой самка выберет себе жениха.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко