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Два человека отравились смесью дымов при пожаре на проспекте Науки
Сегодня, 9:06
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Два человека отравились смесью дымов при пожаре на проспекте Науки

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Дым выходил из-под двери, соседей эвакуировали.

Утром 8-го октября в квартире на проспекте Науки загорелись постельные принадлежности. В помещении обнаружили погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло около 8 утра в дома №79/2. На втором этаже в огне оказалось постельное белье на площади 2 кв. метра. С вышележащих этажей эвакуировали 10 человек.

В квартире обнаружили трупы мужчины и женщины, их личности устанавливаются. По информации источника Piter.TV, по предварительным данным, погибшие отравились смесью дымов. Мужчине было 56 лет, а женщине — 49. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV

Теги: погибшие, пожар, постельные принадлежности
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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zevidox
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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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