Два человека отравились смесью дымов при пожаре на проспекте Науки

Дым выходил из-под двери, соседей эвакуировали.

Утром 8-го октября в квартире на проспекте Науки загорелись постельные принадлежности. В помещении обнаружили погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло около 8 утра в дома №79/2. На втором этаже в огне оказалось постельное белье на площади 2 кв. метра. С вышележащих этажей эвакуировали 10 человек.

В квартире обнаружили трупы мужчины и женщины, их личности устанавливаются. По информации источника Piter.TV, по предварительным данным, погибшие отравились смесью дымов. Мужчине было 56 лет, а женщине — 49.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV