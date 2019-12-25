Два человека отравились смесью дымов при пожаре на проспекте Науки

Утром 8-го октября в квартире на проспекте Науки загорелись постельные принадлежности. В помещении обнаружили погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание произошло около 8 утра в дома №79/2. На втором этаже в огне оказалось постельное белье на площади 2 кв. метра. С вышележащих этажей эвакуировали 10 человек.
В квартире обнаружили трупы мужчины и женщины, их личности устанавливаются. По информации источника Piter.TV, по предварительным данным, погибшие отравились смесью дымов. Мужчине было 56 лет, а женщине — 49.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.