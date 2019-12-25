На проспекте Культуры ночью горела квартира

В ночь на субботу, 9 октября, на проспекте Культуры в доме № 11, корпус 2, произошло возгорание. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Как стало известно, информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС около 00:41. С огнем отправились бороться 20 спасателей на 4 спецмашинах. Выяснилось, что в трехкомнатной квартире горела одна из комнат. Спустя 30 минут пламя потушили.
В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в трехкомнатной квартире на Боровой улице 20 пожарных тушили пламя.
Фото: Piter.tv
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