Около Сампсониевского моста чайка запуталась в гирлянде

Из новогоднего украшения на Сампсониевском мосту спасатели и добровольцы ПСО "Экстремум" достали запутавшуюся птицу. Об этом накануне рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Чайка оказалась в проводе гирлянды, она не могла шевелиться. К пернатой оперативно пришли на помощь.
После вызволения из "неудобного положения" птицу доставили на обследование к ветеринарам.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге впервые служебную собаку наградили медалью Росгвардии.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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