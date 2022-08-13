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Около Сампсониевского моста чайка запуталась в гирлянде

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После вызволения из "неудобного положения" птицу доставили на обследование к ветеринарам.

Из новогоднего украшения на Сампсониевском мосту спасатели и добровольцы ПСО "Экстремум" достали запутавшуюся птицу. Об этом накануне рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Чайка оказалась в проводе гирлянды, она не могла шевелиться. К пернатой оперативно пришли на помощь. 

После вызволения из "неудобного положения" птицу доставили на обследование к ветеринарам. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге впервые служебную собаку наградили медалью Росгвардии. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: сампсониевский мост, спасатели мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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