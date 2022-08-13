Около Сампсониевского моста чайка запуталась в гирлянде

После вызволения из "неудобного положения" птицу доставили на обследование к ветеринарам.

Из новогоднего украшения на Сампсониевском мосту спасатели и добровольцы ПСО "Экстремум" достали запутавшуюся птицу. Об этом накануне рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Чайка оказалась в проводе гирлянды, она не могла шевелиться. К пернатой оперативно пришли на помощь.

После вызволения из "неудобного положения" птицу доставили на обследование к ветеринарам.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге впервые служебную собаку наградили медалью Росгвардии.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу