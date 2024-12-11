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Около Сампсониевского моста столкнулись Lada и Mazda
Сегодня, 11:22
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Около Сампсониевского моста столкнулись Lada и Mazda

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Пострадали три пассажира машин.

Полицейские проводят проверку по факту аварии у Сампсониевского моста, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 13 февраля правоохранителям поступила информация о ДТП на Оренбургской улице. Было установлено, что 20-летний водитель автомобиля Lada при заезде на переправу не предоставил преимущества в движении машине Mazda, которую вел 37-летний мужчина, и столкнулся с ней. 

В результате пострадали пассажиры обоих авто. В Lada получили травмы 23-летний молодой человек, его состояние тяжелое, и 25-летний мужчина, их госпитализировали в больницу. А в иномарке помощь врачей понадобилась 66-летней женщине. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водителя "Газели" обвиняют в жестком ДТП на ЗСД в Московском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, сампсониевский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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