Около Сампсониевского моста столкнулись Lada и Mazda

Пострадали три пассажира машин.

Полицейские проводят проверку по факту аварии у Сампсониевского моста, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 13 февраля правоохранителям поступила информация о ДТП на Оренбургской улице. Было установлено, что 20-летний водитель автомобиля Lada при заезде на переправу не предоставил преимущества в движении машине Mazda, которую вел 37-летний мужчина, и столкнулся с ней.

В результате пострадали пассажиры обоих авто. В Lada получили травмы 23-летний молодой человек, его состояние тяжелое, и 25-летний мужчина, их госпитализировали в больницу. А в иномарке помощь врачей понадобилась 66-летней женщине.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV