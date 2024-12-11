Водителя "Газели" обвиняют в жестком ДТП на ЗСД в Московском районе

В результате аварии 24-летний водитель автомобиля Ford Transit получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Прокуратурой Московского района Петербурга утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам следствия, 23 августа 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем марки "Газель", двигался по ЗСД во второй полосе справа. Во время маневра перестроения вправо он выехал на полосу, по которой следовал автомобиль Ford Transit, создав препятствие для его движения и спровоцировав столкновение. В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля Ford Transit получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Дело передано в Московский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Видео: Прокуратура Петербурга