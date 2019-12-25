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В Петербурге впервые служебную собаку наградили медалью Росгвардии
Сегодня, 8:43
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В Петербурге впервые служебную собаку наградили медалью Росгвардии

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Маджар работал 6 лет вместе с росгвардейцами.

В Петербурге впервые наградили служебную собаку медалью Росгвардии, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Маджар 6 лет вместе с росгвардейцами обеспечивал охрану общественного порядка и общественной безопасности в Северной столице. За этот период он выполнил свыше 200 задач. Собаке вручили учрежденный в этом году знак отличия "За верную службу служебной собаки", игрушки и вкусняшки. После бронежилет песика сменили на "гражданский" комбинезон, и его забрала новая хозяйка. 

На место Маджара уже пришла голландская овчарка по кличке Арья, ей 1 год. При этом у животного сформированы основные навыки процесса дрессировки. 

Ранее на Piter.TV: в школе Красногвардейского района открыли "Парту Героя" имени участника СВО. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: награда, росгвардия, служебная собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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