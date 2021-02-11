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В школе Красногвардейского района открыли "Парту Героя" имени участника СВО
Сегодня, 16:59
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В школе Красногвардейского района открыли "Парту Героя" имени участника СВО

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Мужчина погиб в ходе боя под Клещеевкой.

В петербургской школе открыли "Парту Героя" имени Константина Чистова – участника СВО. Об этом рассказали 9 декабря в администрации Красногвардейского района. 

Торжественная церемония состоялась в школе №233. Мужчина ушел в августе 2022 года в артиллерию, служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения. Он погиб в ходе боя под Клещеевкой. 

Участника СВО посмертно наградили Орденом Мужества и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга". 

Ранее на Piter.TV: монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: красногвардейский район, участник сво, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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