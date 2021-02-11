В школе Красногвардейского района открыли "Парту Героя" имени участника СВО

В петербургской школе открыли "Парту Героя" имени Константина Чистова – участника СВО. Об этом рассказали 9 декабря в администрации Красногвардейского района.
Торжественная церемония состоялась в школе №233. Мужчина ушел в августе 2022 года в артиллерию, служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения. Он погиб в ходе боя под Клещеевкой.
Участника СВО посмертно наградили Орденом Мужества и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".
Ранее на Piter.TV: монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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