В школе Красногвардейского района открыли "Парту Героя" имени участника СВО

Мужчина погиб в ходе боя под Клещеевкой.

В петербургской школе открыли "Парту Героя" имени Константина Чистова – участника СВО. Об этом рассказали 9 декабря в администрации Красногвардейского района.

Торжественная церемония состоялась в школе №233. Мужчина ушел в августе 2022 года в артиллерию, служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения. Он погиб в ходе боя под Клещеевкой.

Участника СВО посмертно наградили Орденом Мужества и памятным знаком "За участие в СВО от благодарного Петербурга".

Ранее на Piter.TV: монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга