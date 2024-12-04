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Монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны
Вчера, 15:42
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Монумент в память о погибших участников СВО установят на проспекте Обуховской обороны

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Фонд при содействии депутата Госдумы РФ Михаила Романова в мае открыл мемориальный сквер на набережной Невы, рядом с Александро-Невской лаврой, в "Стеклянном городке".

В Петербурге планируется создание памятника в честь воинов, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил президент фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур "Возрождение" Вячеслав Громов в интервью "Петербургскому дневнику".

Фонд при содействии депутата Госдумы РФ Михаила Романова в мае открыл мемориальный сквер на набережной Невы, рядом с Александро-Невской лаврой, в "Стеклянном городке". Как отметил Вячеслав Громов, цель организации – инициировать конкурс, в котором молодые скульпторы, учащиеся академии, создадут проект памятника, посвященного всем воинам, которые погибли в СВО, включая тех, чьи имена не сохранились.

Памятник намерены установить в сквере "Стеклянного городка" на проспекте Обуховской обороны.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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