В клубе на улице Ломоносова вспыхнул потолок

По предварительной информации, никто не пострадал.

В воскресенье, 16 января, примерно 12:32 в Центральном районе произошел пожар. В баре, который расположен в доме 1/28 на улице Ломоносова, вспыхнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В клубе площадью 82 квадратных метра загорелась обстановка 10 "квадратов". С огнем отправились бороться 20 спасателей. К 13 часам пламя потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на жительницу Петербурга ночью напал водитель такси.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург