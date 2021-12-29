  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В клубе на улице Ломоносова вспыхнул потолок
Сегодня, 13:48
142
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В клубе на улице Ломоносова вспыхнул потолок

0 0

По предварительной информации, никто не пострадал.

В воскресенье, 16 января, примерно 12:32 в Центральном районе произошел пожар. В баре, который расположен в доме 1/28 на улице Ломоносова, вспыхнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. 

В клубе площадью 82 квадратных метра загорелась обстановка 10 "квадратов". С огнем отправились бороться 20 спасателей. К 13 часам пламя потушили. 

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на жительницу Петербурга ночью напал водитель такси.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: бар на ломоносова, горит потолок, жилой дом, спасатели мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии