  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В трехкомнатной квартире на Боровой улице 20 пожарных тушили пламя
Сегодня, 9:42
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В трехкомнатной квартире на Боровой улице 20 пожарных тушили пламя

0 0

В доме полностью выгорела комната.В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на субботу, 9 октября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Команда спасателей в составе 20 человек на четырех спецмашинах отправилась тушить огонь в доме № 48 по Боровой улице. Известно, что пламя распространилось по площади 15 квадратных метров и уничтожило одну из комнат в трехкомнатной квартире. 

В 01:28 огонь ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Рахья при пожаре погиб пенсионер.

Фото: Piter.tv

 

Теги: боровая улица, возгорание в приморском районе, гу мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии