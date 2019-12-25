В трехкомнатной квартире на Боровой улице 20 пожарных тушили пламя

В доме полностью выгорела комната.В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на субботу, 9 октября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Команда спасателей в составе 20 человек на четырех спецмашинах отправилась тушить огонь в доме № 48 по Боровой улице. Известно, что пламя распространилось по площади 15 квадратных метров и уничтожило одну из комнат в трехкомнатной квартире.

В 01:28 огонь ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Рахья при пожаре погиб пенсионер.

Фото: Piter.tv