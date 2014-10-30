Ночью горело Серафимовское кладбище

В Приморском районе ночью вспыхнуло Серафимовское кладбище. Инцидент произошел 2 июля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Информация о возгорании поступила в 23:07. На территории загорелся мусор на площади 150 "квадратов".
Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины. Причина случившегося устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: в карьер около Мяглово упал автомобиль.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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