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Ночью горело Серафимовское кладбище
Сегодня, 11:18
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Ночью горело Серафимовское кладбище

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Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе ночью вспыхнуло Серафимовское кладбище. Инцидент произошел 2 июля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Информация о возгорании поступила в 23:07. На территории загорелся мусор на площади 150 "квадратов". 

Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины. Причина случившегося устанавливается. В результате пожара никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: в карьер около Мяглово упал автомобиль.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: пожарные, серафимовское кладбище, спасатели мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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