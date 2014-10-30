Ночью горело Серафимовское кладбище

Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины.

В Приморском районе ночью вспыхнуло Серафимовское кладбище. Инцидент произошел 2 июля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Информация о возгорании поступила в 23:07. На территории загорелся мусор на площади 150 "квадратов".

Пламя тушили 15 спасателей и три спецмашины. Причина случившегося устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в карьер около Мяглово упал автомобиль.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург