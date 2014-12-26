В карьер около Мяглово упал автомобиль

В результате аварии погибли три человека.

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на воскресенье машина угодила в водное ДТП. Около деревни Мяглово автомобиль упал в карьер. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В результате случившегося утонули три человека. Спасатели подняли на берег тела мужчин и передали их стражам порядка.

По факту случившегося началась проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: житель Петербурга утонул в Орловском карьере.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области