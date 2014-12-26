В карьер около Мяглово упал автомобиль

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на воскресенье машина угодила в водное ДТП. Около деревни Мяглово автомобиль упал в карьер. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В результате случившегося утонули три человека. Спасатели подняли на берег тела мужчин и передали их стражам порядка.
По факту случившегося началась проверка. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: житель Петербурга утонул в Орловском карьере.
Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области
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