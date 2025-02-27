В квартирном пожаре на проспекте КИМа пострадал мужчина

В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхало на 1 "квадрате".

На Васильевском острове вечером 26 февраля произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на проспекте КИМа, 28, поступило на пульт спасателей вчера в 21:10. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхало на 1 "квадрате". К 21:27 с огнем справились.

В результате происшествия пострадал мужчина, он был госпитализирован в больницу. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Глухарской улице пострадал мужчина.

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