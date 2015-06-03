Во время пожара в студии на проспекте Ветеранов пострадала женщина.

Сегодня, 13 июля, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Ветеранов в доме № 171, корпус 5, горела квартира-студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:30. Пламя охватило шесть квадратных метров.
Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. Они потушили пламя в 13:08.
Ранее мы писали, что на трассе "Мины-Порожек-Чаща-Новинка" в ДТП погиб водитель.
Фото: Piter.tv
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