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Во время пожара в студии на проспекте Ветеранов пострадала женщина.
Сегодня, 13:44
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Во время пожара в студии на проспекте Ветеранов пострадала женщина.

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В квартире пламя охватило шесть квадратных метров.

Сегодня, 13 июля, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Ветеранов в доме № 171, корпус 5, горела квартира-студия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:30. Пламя охватило шесть квадратных метров. 

Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники. Они потушили пламя в 13:08.

Ранее мы писали, что на трассе "Мины-Порожек-Чаща-Новинка" в ДТП погиб водитель.

Фото: Piter.tv

Теги: пострадала во время пожара, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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